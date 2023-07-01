Adana Demirspor Hollanda'nın efsanelerinden Patrick Kluivert ile sözleşme imzaladı

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı.
Son detayları görüşmek için İstanbul'a gelen 46 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı.
Kulübün resmi Twitter hesabından, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." ifadeleriyle anlaşma duyuruldu.
Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.— Adana Demirspor (@AdsKulubu) June 30, 2023
Hoş geldin @PatrickKluivert pic.twitter.com/7YOdmrq9L1