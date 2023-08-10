Adana Demirspor Hırvatistan'ın Osijek takımı konuk ediyor

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı Gürcistanlı hakem Goga Kikacheishvili yönetiyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mavi lacivertli ekip, Romanya temsilcisi Cluj'u 1-1 ve 2-1'lik skorlarla elemişti.
Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi.
Mavi lacivertliler 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
İlk 11'ler
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye
Osijek: Malenica, Drambayev, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Jugovic, Brlek, Nejasmic, Pusic, Mierez, Caktas.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Goga Kikacheishvili, David Akhvlediani, Davit Gabisonia (Gürcistan)