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Spor
TRT HABER/AA 10.08.2023 21:00

Adana Demirspor Hırvatistan'ın Osijek takımı konuk ediyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i ağırlıyor.

Adana Demirspor Hırvatistan'ın Osijek takımı konuk ediyor

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı Gürcistanlı hakem Goga Kikacheishvili yönetiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mavi lacivertli ekip, Romanya temsilcisi Cluj'u 1-1 ve 2-1'lik skorlarla elemişti.

Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi.

Mavi lacivertliler 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye

Osijek: Malenica, Drambayev, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Jugovic, Brlek, Nejasmic, Pusic, Mierez, Caktas.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Goga Kikacheishvili, David Akhvlediani, Davit Gabisonia (Gürcistan)

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Adana Demirspor Hırvatistan UEFA UEFA Avrupa Konferans Ligi
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