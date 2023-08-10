Adana Demirspor Hırvatistan'ın Osijek maçının ilk yarısını 2-0 önde tamamladı

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı Gürcistanlı hakem Goga Kikacheishvili yönetiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mavi lacivertli ekip, Romanya temsilcisi Cluj'u 1-1 ve 2-1'lik skorlarla elemişti.

Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi.

Mavi lacivertliler 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

İlk yarının önemli anları

2. dakikada sağ kanatta Grzan'ın ortasında, araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

Gol 3. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, savunma topu uzaklaştırdı. Ceza yayı dışından Svensson'un yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Malenica'nın uzanmasına rağmen sol kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

6. dakikada aldığı pasla sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın sert şutunda, top üstten dışarı çıktı.

13. dakikada Akintola ile paslaşarak ceza sahasına giren Cherif Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya kalacağı sırada son anda savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

Gol 16. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada baskı sonucu elde edilen topu alan Belhanda önce Cherif Ndiaye ile paslaştı, sonrasında ceza sahası çizgisinden sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'ya topu gönderdi. Yusuf Sarı'nın vuruşunda top kaleci Malenica'dan döndü. Yusuf'un ikinci kez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

[Fotoğraf: AA]

33. dakikada Akintola'nın sol kanattan yerden ortasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta, top yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Nejasmic'in sol kanattan yerden ortasında, araya giren Rodrigues topu uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Grzan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Mierez'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

45+4. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

45+5. dakikada Belhanda'nın sol kanatta yerden pasında topla buluşup ceza sahasında giren Cherif Ndiaye, kaleci Malenica ile karşı karşıya kaldı. Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top, kaleci Malenica'dan oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Adana Demirsporlu taraftarlar, maçtan önce televizyon resmedilen, üzerinde İngilizce "Bizi izlemeye devam edin" yazılı koreografi sergiledi.

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye

Osijek: Malenica, Drambayev, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Jugovic, Brlek, Nejasmic, Pusic, Mierez, Caktas.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Goga Kikacheishvili, David Akhvlediani, Davit Gabisonia (Gürcistan)

Goller: Dk. 3 Svensson, Dk. 16 Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor​​​​​​​