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Spor
TRT HABER / AA 24.08.2023 21:00

Adana Demirspor Genk deplasmanında

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşıyor.

Adana Demirspor Genk deplasmanında
[Fotograf: AA]

KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de başlayan müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek play-off'a yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Stat: KRC Genk Arena

Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Ribeiro, Paulo Bras.

Genk: Vandevoordt, Munoz, Sadick, McKenzie, Kayembe, El Khannous, Galarza, Hrosovsky, Fadera, Sor, Oyen.

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Yusuf Sarı, Stambouli, Emre Akbaba, Nani, Belhanda, Cherif Ndiaye.

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Adana Demirspor Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Konferans Ligi
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