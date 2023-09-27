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Spor
TRT SPOR 27.09.2023 18:10

Adana Demirspor Beşiktaş'ı ağırlayacak

Trendyol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında Yukatel Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor Beşiktaş'ı ağırlayacak

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ı, zorlu deplasmandan üç puanla dönerek zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan siyah beyazlı ekip, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor'da 10 oyuncu yok

Yukatel Adana Demirspor'da, Beşiktaş maçı öncesinde eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Kevin Rodrigues, Stambouli ve Ertaç Özbir forma giyemeyecek.

Akdeniz ekibinde Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği oynayamayacak.

Beşiktaş'ta 8 oyuncu yok

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes, Ante Rebic, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan görev yapamayacak.

Maçın oynanması gereken tarihte siyah beyazlıların kadrosunda bulunmayan Tayfur Bingöl, Gökhan İnler ve Eric Bailly de forma giyemeyecek.

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilirz

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