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Spor
TRT HABER / AA 03.06.2023 18:40

Adana Demirspor Başakşehir'i konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Adana Demirspor Başakşehir'i konuk ediyor

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Ligde son olarak İstanbulspor'u mağlup eden 66 puanlı Adana Demirspor, sezonun son haftalarını galibiyetlerle kapatmak istiyor. Sezon sonu takımdan ayrılacağı konuşulan Vincenzo Montella'nın ekibinin, zorlu maçtaki performansı merak ediliyor.

56 puanlı konuk Başakşehir ise ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet alamadı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor Başakşehir'i konuk ediyor

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Adana Demirspor Medipol Başakşehir Süper Lig
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