Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Ligde 45 puan ve averajla 7'inci sırada yer alan Adana Demirspor, 4'üncü sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Emre Belözoğlu yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan ancak bunu son haftalara taşıyamayan Medipol Başakşehir, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermenin peşinde. Başakşehir 47 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...