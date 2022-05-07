Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 18:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Adana Demirspor Alanyaspor'u ağırlıyor
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Ümit Öztürk görev yapıyor.
Son 3 maçını kaybeden ev sahibi ekip, galip gelerek kötü gidişe dur demek istiyor. 8. sırada yer alan Adana Demirspor'un 52 puanı bulunuyor.
55 puanla 5. sırada konumlanan Aytemzi Alanyaspor'un ise ligin ilk yarısında sahasında kaybettiği maçın rövanşını almayı planlıyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Adana Demirspor Alanyaspor Süper Lig
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