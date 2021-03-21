Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdullah Avcı'dan özel çocuklara ziyaret
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ortahisar ilçesinde bulunan Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Avcı ziyarette, okuldaki down sendromlu ve otizmli çocuklara Trabzonspor forması hediye etti.
Down sendromlu çocukların kendisine özel hazırladıkları hediyeleri de kabul eden Avcı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Karşılamanız ve hediyeleriniz çok güzeldi. Hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
Bugün 21 Mart... Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 21, 2021
Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, “#Farkındayız” diyerek özel çocuklarımızı ziyaret etti.
Unutmayın! Onlar tıpkı bizim gibiler; sadece +1 farkla pic.twitter.com/OeNtLC6Xaq
Etiketler: Abdullah Avcı Trabzonspor
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