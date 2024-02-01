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Spor
TRT SPOR 01.02.2024 18:32

Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Hull City ile anlaşan Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesi feshedildi

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