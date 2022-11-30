Ahmad Bin Ali Stadı'nda Galler ile İngiltere karşı karşıya geldi. Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic’in yönettiği karşılaşmayı İngiltere 3-0 kazandı.

İngiltere’ye galibiyeti getiren golleri 50 ve 68’inci dakikalarda Marcus Rashford, 52’nci dakikada ise Phil Foden kaydetti. İngiltere bu sonucun ardından grubu 7 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

ABD ilk galibiyetini alarak gruptan çıktı

Gecenin aynı saatte başlayan bir diğer mücadelesinde İran ile ABD karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadı’nda İspanyol hakem Mateu Lahoz’un yönettiği karşılaşmada ABD, İran’ı 1-0’lık skorla geçti. ABD’ye galibiyeti getiren golü 38’inci dakikada Christian Pulisic kaydetti. Bu sonuçla ABD, B grubunu 5 puan ile 2’nci bitirerek son 16’ya yükselen takımlar arasında yerini aldı.

Öte yandan İran’da Kayserispor forması giyen Majid Hosseini 90 dakika süre alırken, Ali Karimi 45’inci dakikada Milad Mohammadi'nin yerine oyuna girdi. ABD’de ise Antalyaspor formasını terleten Haji Wright 77’nci dakikada Josh Sargent’ın yerine oyuna dahil oldu.