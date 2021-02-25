Yöneticilere Hatay'da mutlu olduğunu ve iyi bir hava yakaladığını aktaran Aaron Boupendza, sezon sonunda da takımda kalmak istediğini belirtti.

Gabonlu futbolcu bu sezon forma giydiği 23 maçta 18 gol kaydetti.

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