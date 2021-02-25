Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aaron Boupendza'nın Krasnodar'a transferi gerçekleşmedi
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza'nın Krasnodar'a transferinin futbolcunun Hatayspor'da oynamak istemesi dolayısıyla gerçekleşmediğini açıkladı.
Yöneticilere Hatay'da mutlu olduğunu ve iyi bir hava yakaladığını aktaran Aaron Boupendza, sezon sonunda da takımda kalmak istediğini belirtti.
Gabonlu futbolcu bu sezon forma giydiği 23 maçta 18 gol kaydetti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Hatayspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Mardinli köylülerin badminton sevgisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz