A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında İstanbul’da Norveç ile karşılaşıyor.

6. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Ceza alanında Andreas Hanche-Olsen'e yaptığı baskı sonucu topu kapan Cengiz Ünder, ilerleyerek rakiplerini ekarte etti. Bekletmeden pasını müsait durumdaki Kerem Aktürkoğlu'na aktardı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

GOOOLL! KEREM AKTÜRKOĞLU!! Golü erken bulduk! Baskıyla topu aldık, savunmanın hatasını affetmedik... pic.twitter.com/qrvURa9rAA — TRT Spor (@trtspor) October 8, 2021

41. dakikada Norveç, Thorstvedt'in golüyle eşitliği yakaladı. Sol kanattan paslaşarak kullanılan korner sonrasında Jens Hauge'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Olsen kafayla topu indirdi. Pozisyonu iyi takip eden Thorstvedt yakın mesafeden golü kaydetti. 1-1

Norveç, Thorstvedt ile beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/goVxrCPehA — TRT Spor (@trtspor) October 8, 2021

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi.

Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçına çıktı. Saat 21.45'te başlayan karşılaşma TRT 1, Radyo 1 ve trtizle.com'dan naklen yayımlanıyor.

Milliler 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 11 puanla grupta üçüncü sırada bulunuyor. Norveç ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve averajla ikinci sırada yer alıyor.

Karşılaşmayı Radyo 1'den de canlı olarak takip edebilirsiniz...

Grup maçlarına iyi bir başlangıç yapan ay yıldızlı ekip, Hollanda'yı 4-2, Norveç'i de 3-0 mağlup etmiş, daha sonra Letonya ile 3-3, Karadağ ile de 2-2 berabere kalmıştı. Son milli takım arasında Cebelitarık'ı 3-0 yenen ay-yıldızlılar, Hollanda'ya ise 6-1'lik skorla mağlup oldu.

Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu devralan Alman teknik adam Stefan Kuntz, ilk sınavını veriyor. A Milli Futbol Takımı, Norveç ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 599. maçına çıktı.

Stefan Kuntz'un ekibinde 3 eksik bulunuyor. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü, kart cezalarından dolayı görev alamadı.

Norveç’te ise sakatlıklarından dolayı Erling Haaland ile Alexander Sörloth’un yanı sıra Premier Lig’de forma giyen Joshua King ve Kristoffer Ajer de kadrodan çıkarıldı.

Gruptaki diğer maçlarda Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanıyor.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada milli takım öne geçti. Ön alanda baskı Cengiz Ünder, Hanche-Olsen'den topu kaptı. Ceza sahasına giren Cengiz, altı pas önünde boş pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem de düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0.

21. dakikada Norveç'in gelişen atağında Elyounoussi sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası ön çizgisi üzerine yaklaşan ve açısını düzelten Elyounoussi şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

23. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Norveç'in paslarla ceza sahasına girdiği atakta, Berat'ın ters vuruşunda kaleye yönelen top, yan direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gol şansını değerlendiremedi. Caner Erkin'in pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgiye doğru inerken vuruşunu yaptı, kale çizgisine paralel giden meşin yuvarlak auta gitti.

GOL - 41. dakikada Norveç beraberliği yakaladı. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Hague'nin ortasında Hanche-Olsen'in kafa ile arka direğe indirdiği topu Thorstvedt önünde buldu ve düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu.

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Serdar Aziz, Caner Erkin, Berat Özdemir, Ozan Tufan (Dk. 58 Berkan Kutlu), Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz.

Norveç: Nyland, Strandberg, Birger Meling, Hanche-Olsen, Thorsby, Patrick Berg, Ödegaard, Elyounoussi, Kristian Thorstvedt, Marcus Pedersen, Jens Hauge.

Goller: Dk. 6 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 41 Thorstvedt (Norveç)

Sarı kartlar: Dk. 64 Berat Özdemir (Türkiye), Dk. 65 Thorsby (Norveç)

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Yusuf Yazıcı (Lille).

Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).