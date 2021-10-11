Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanan maç saat 21.45'te başladı. Karşılaşma TRT 1, Radyo 1 ve trtizle.com'dan naklen yayımlanıyor.

G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Letonya'yı yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Grupta aynı gün Norveç-Karadağ ve Hollanda-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanıyor.

A Milli Takım grubun dokuncu maçında 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Cebelitarık'ı konuk edecek. Milliler grubun son maçını ise deplasmanda 16 Kasım Salı günü Karadağ karşısında verecek.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Cernomordijs, arka direkte kafayı vurdu. Merih topu çizgiden çıkarttı.

18. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında Hakan topu arka direğe ortaladı. O noktada topa Merih müdahale etti. Ama top yan ağlarda kaldı.

Stat: Daugava

Hakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Stefan Hallberg (İsveç)

Letonya: Roberts Ozols, Kaspars Dubra, Antonijs Cernomordijs, Eduards Emsis, Roberts Savalnieks, Raivis Jurkovskis, Alvis Jaunzems, Arturs Zjuzins, Roberts Uldrisis, Vladislavs Gutkovskis, Andrejs Ciganiks.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz.

Sarı kart: Dk. 3 Alvis Jaunzems (Letonya)