A Milli Takımı Letonya ile karşılaşacak
A Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında bugün Letonya'ya konuk olacak.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1, Radyo 1 ve trtizle.com'dan naklen yayımlanacak.
Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER..
Letonya: Ozols. Savalnieks, Dubra, Cernomordjis, Jurkovskis, Karklins (Zjuzins), Emsis, Jaunzems, Kigurs, Ciganiks, Gutkovskis (Uldrikis).
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berkan Kutlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz.
G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Letonya'yı yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor.
A Milli Takım'da kart cezaları sona eren Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyebilecek.
Ay-yıldızlı ekibin Norveç'le oynadığı maçta, darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz ile daha önce Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman kadrodan çıkarıldı.
Grupta aynı gün Norveç-Karadağ ve Hollanda-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.
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