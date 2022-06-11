Başkent Lüksemburg'daki Lüksemburg Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1, trtizle.com ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetecek.

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden milli takım, 6 puanlı Lüksemburg'un averajla önünde lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Litvanya, Faroe Adaları'na konuk olacak.

11'ler belli oldu

Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Borges Sanches, Barreiro, Martins Pereira, Pinto, Rodrigues.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Türkiye 607. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçıyla tarihinde 607. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 329'u resmi, 277'si özel 606 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 232 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 259'u deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 820 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 606 karşılaşmanın 523'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 606 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.