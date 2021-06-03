Almanya'nın Paderborn kentindeki Benteler Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sascha Stegemann yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Almanya'da Moldova ile karşı karşıya gelecek.

Moldova ile daha önce 8'i resmi maç olmak üzere 11 kez karşılaşan ay yıldızlılar, rakibine hiç yenilmedi. Bu mücadelelerin 9'unu milliler kazanırken, 2 karşılaşmay eşitlikle sonuçlandı.

Milliler, Moldova karşılaşmasıyla 2021 yılındaki altıncı maçına çıkacak. Ay yıldızlılar, bu yıl oynadığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

3 maçını kazanan Şenol Güneş'in öğrencileri 2 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, Moldova maçıyla 592'nci sınavını verecek. Ay yıldızlılar 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 275'i özel toplam 591 maç oynadı.

Milliler, bu karşılaşmalarda biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet elde edip 142 beraberlik aldı. 224 karşılaşma ise yenilgiyle sonuçlandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova karşısında ay yıldızlı ekibin başındaki 76'ncı maçına çıkacak.

Güneş yönetimindeki milliler; 53'ü resmi, 22'si özel 75 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı bu maçlarda 36 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.