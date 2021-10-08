A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında İstanbul’da Norveç ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olacak mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1 ve Radyo 1'den naklen yayımlanacak.

Milliler 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 11 puanla grupta üçüncü sırada bulunuyor. Norveç ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve averajla ikinci sırada yer alıyor.

Grup maçlarına iyi bir başlangıç yapan ay yıldızlı ekip, Hollanda'yı 4-2, Norveç'i de 3-0 mağlup etmiş, daha sonra Letonya ile 3-3, Karadağ ile de 2-2 berabere kalmıştı. Son milli takım arasında Cebelitarık'ı 3-0 yenen ay-yıldızlılar, Hollanda'ya ise 6-1'lik skorla mağlup oldu.

Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu devralan Alman teknik adam Stefan Kuntz, ilk sınavını verecek. A Milli Futbol Takımı, Norveç ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 599. maçına çıkacak.

Stefan Kuntz'un ekibinde 3 eksik bulunuyor. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü, kart cezalarından dolayı görev alamayacak.

Norveç’te ise sakatlıklarından dolayı Erling Haaland ile Alexander Sörloth’un yanı sıra Premier Lig’de forma giyen Joshua King ve Kristoffer Ajer de kadrodan çıkarıldı.

Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Serdar Aziz, Caner Erkin, Berat Özdemir, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz.

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Thorsby, Berg, Thorstvedt, Odegaard, El Younoussi, Berisha.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille).

Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).