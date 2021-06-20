Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Ay-yıldızlı ekipte Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı 32 bin taraftarın tribünden izleyecek.

A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile Galler de TSİ 19.00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

11'ler belli oldu

Stat: Bakü Olimpiyat.

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber; Embolo, Shaqiri, Seferovic.

Tek şans galibiyet

A Milli Takım'ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi halinde ise ay-yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek.

Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor.

Ay-yıldızlı ekip, İsviçre maçını kazanarak grubunu üçüncü sırada tamamlamayı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor.

Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada, Türkiye'nin galibiyeti halinde, diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay-yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.