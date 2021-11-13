Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Serhiy Boiko yönetecek.

Ay yıldızlıların bulunduğu G Grubu'nda Hollanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Türkiye, iki maçını da kazanmak istiyor.

Ay-yıldızlı ekip, Cebelitarık mücadelesinden sonra Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.

Grup diğer maçlarında Hollanda deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Norveç ise Letonya'yı konuk edecek. Grubun son hafta maçında ise Hollanda ile Norveç, Amsterdam'da karşı karşıya gelecek.

Milli takım, Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını da iyi duruma getirmek istiyor.

Ay-yıldızlı ekip, Norveç'in 5 gol averaj gerisinde bulunuyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından puan eşitliği durumunda, genel averaja bakılacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serhiy Boiko, Volodymyr Volodin, Viktor Nyzhnyk.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz.

Cebelitarık: Coleng, Mouelhl, Chipolina, Annesley, Olivero, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Valarino, Jolley.