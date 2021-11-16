A Milli Takım 2022 Dünya Kupası yolunda tamam mı devam mı maçına çıkacak.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.

G Grubunda Hollanda 20 puanla lider durumda bulunuyor. 18 puanı bulunan Türkiye ise aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.

Grup maçlarını lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına sahip. Ay yıldızlı ekip, Karadağ ile oynarken, Hollanda ile Norveç kozlarını paylaşacak.

Muhtemel 11'ler

Karadağ: Sarkic, Radunovic, Vujacic, Tomasevic, Vesovic, Jankovic, Haksabanovic, Kosovic, Scekic, Marusic, Jovetic.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür (Halil Dervişoğlu), Burak Yılmaz.

Mücadeleyi TRT Rado 1'den de canlı takip edebilirsiniz...

Milliler Dünya Kupası'na nasıl gider?

Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yenerse lideri averaj belirleyecek. A Milli Takımımız, Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse Dünya Kupası vizesi alacak.

Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadele berabere biterse, Türkiye'ye play-off oynamak için 1 puan yeterli olacak. Norveç ve Türkiye'nin son maçlarda rakiplerine yenilmesi durumunda ise grup ikinciliği için averaja bakılacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 2-2 tamamlanmıştı.