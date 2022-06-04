Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde üçüncü müsabakasını Bulgaristan'la oynayacak ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0 yendi, ikinci karşılaşmasında ise Çin'e 3-1 kaybetti.

Belçika ise ilk iki maçında Sırbistan ve İtalya'ya 3-1'lik skorlarla yenilmişti.