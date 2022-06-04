Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde 3. maçına Bulgaristan karşısında çıkacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Ligde üçüncü müsabakasını Bulgaristan'la oynayacak ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0 yendi, ikinci karşılaşmasında ise Çin'e 3-1 kaybetti.
Belçika ise ilk iki maçında Sırbistan ve İtalya'ya 3-1'lik skorlarla yenilmişti.
Etiketler: A Milli Kadın Voleybol Takımı Bulgaristan
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