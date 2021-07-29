Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi ABD
[Fotoğraf: Reuters]
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda ABD ile karşı karşıya geliyor.
Ariake Arena'da oynanacak maç TSİ 15.45'te başladı.
Birinci set sonucu: Türkiye 19-25 ABD
Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi.
Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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