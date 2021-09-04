Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 17:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı üçüncülük için sahada
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşıyor. Mücadele TRT 1 ve trtizle.com'dan canlı yayınlanıyor.
2021 Avrupa Şampiyonası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak final ve üçüncülük müsabakalarının ardından sona erecek.
Milli takım TSİ 18.00'de başlayan üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşıyor. Mücadele TRT 1 ve trtizle.com'dan canlı yayınlanıyor.
Yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.
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