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Spor
AA 11.12.2023 11:08

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki kamp yeri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, Almanya'da gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda merkez kamp yeri olarak kullanacağı tesis belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki kamp yeri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek turnuva boyunca Barsinghausen kenti yakınlarındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da konaklayacak ve antrenmanlarını da burada gerçekleştirecek.

Aşağı Saksonya Eyalet Futbol Federasyonunun sahibi olduğu ve federasyonun spor akademisini de barındıran 93 odadan oluşan tesiste, nizami ölçülerde birer doğal ve suni çim saha, bir küçük saha, kapalı spor salonu, fitness salonu ve kapalı havuz ile içerisinde bowling salonuna sahip bir hobi alanı ve toplantı salonları bulunuyor.

Ayrıca otelin kontrolündeki 4 antrenman sahasından oluşan ilave bir tesis de otelin 5 kilometre uzağında yer alıyor.

Hannover Havalimanı'na 25 kilometre uzaklıktaki Sporthotel Fuchsbachtal, turnuva süresince yalnızca milli takım kafilesine hizmet verecek. Tesiste başka misafir konaklamayacak.

Öte yandan tesis, millilerin grubunda oynayacağı statlara 2 saatlik mesafede bulunuyor. Bu sayede ay-yıldızlılar maçlarına kara yolu ile seyahat edecek, müsabakaların bitiminin ardından tesislere dönecek ve daha uzun dinlenme imkanı bulacak.

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A Milli Futbol Takımı TFF
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