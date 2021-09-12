Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 15:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı son 16 için sahada
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün Sırbistan ile karşılaşacak. Kritik mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmaya Polonya'nın Gdansk kenti ev sahipliği yapacak.
Çeyrek finali hedefleyen Ay-yıldızlı ekip, son antrenmanını maçın oynanacağı Ergo Arena'da gerçekleştirdi. Milli takımda eksik oyuncu bulunmuyor.
Kritik maç öncesinde Sırbistan cephesinde de eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığından dolayı kamptan ayrılan takım kaptanı Nemanja Petric, Sırbistan'dan tekrar Polonya'ya gelerek takıma katıldı.
Saat 21:30'da başlayacak Sirbistan-Türkiye maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Etiketler: A Milli Erkek Voleybol Takımı Voleybol TRT
Son Haberler
- 15:47
- 15:37
- 15:36
- 15:31
- 15:11
Sıradaki Haber
Ayhancan Güven İtalya'da son haftayı podyumla tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz