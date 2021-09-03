Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena oynanan karşılaşma saat 17.00'de başladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İspanya'yı yenerek 2'de 2 yapmak için sahaya çıktı.

Birinci set sonucu: Türkiye 25-16 İspanya

Adis Lagumdzija blokluyor ve ilk seti alıyoruz!



TÜRKİYE 25 - 16 İspanya pic.twitter.com/Cg3lLpNr6d — TRT Spor (@trtspor) September 3, 2021

CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında son olimpiyat finalisti Rusya'yı 3-1 mağlup etti. Rakip İspanya ise turnuvaya 3-0'lık Hollanda yenilgisiyle başladı.