Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 16:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı İspanya karşısında
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşıyor. Kritik maç TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena oynanan karşılaşma saat 17.00'de başladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İspanya'yı yenerek 2'de 2 yapmak için sahaya çıktı.
Birinci set sonucu: Türkiye 25-16 İspanya
Adis Lagumdzija blokluyor ve ilk seti alıyoruz!— TRT Spor (@trtspor) September 3, 2021
TÜRKİYE 25 - 16 İspanya pic.twitter.com/Cg3lLpNr6d
CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında son olimpiyat finalisti Rusya'yı 3-1 mağlup etti. Rakip İspanya ise turnuvaya 3-0'lık Hollanda yenilgisiyle başladı.
Etiketler: A Milli Erkek Voleybol Takımı Voleybol
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