Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 21:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı çeyrek final için sahada
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan ile karşılaşıyor. Kritik mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor.
Karşılaşmaya Polonya'nın Gdansk kenti ev sahipliği yapıyor.
Çeyrek finali hedefleyen Ay-yıldızlı ekip, son antrenmanını maçın oynanacağı Ergo Arena'da gerçekleştirdi. Milli takımda eksik oyuncu bulunmuyor.
Kritik maç öncesinde Sırbistan cephesinde de eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığından dolayı kamptan ayrılan takım kaptanı Nemanja Petric, Sırbistan'dan tekrar Polonya'ya gelerek takıma katıldı.
Birinci set sonucu: Sırbistan 25-18 Türkiye
İlk seti kazanan Sırbistan.#FileninEfeleri #ŞimdiVoleybolZamanı pic.twitter.com/rnuJ1OcXCn— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 12, 2021
Etiketler: A Milli Erkek Voleybol Takımı TRT Voleybol
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