9. Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu başladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 9. Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu, 123 sporcunun katılımıyla start aldı.
Manavgat Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu, Manavgat Kaymakamlığı ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneğinin katkılarıyla düzenlenen organizasyon, "Manavgat küllerinden doğuyor" sloganıyla gerçekleştiriliyor.
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan organizasyona, yerli ve yabancı 123 sporcu katılıyor.
Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan yarışların startını, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Cengiz Haydar Barut verdi.
Ulusal kategorilerde yarışan sporcular 82 kilometre, uluslararası kategoride yarışan elit erkekler 99 kilometre, elit kadınlar ise 82 kilometrelik parkurlarda mücadele ediyor.
Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, Manavgat'ta 2006 yılında başlanılan Dağ Bisiklet Maratonun bu yıl 9'uncusunu düzenlediklerini söyledi.
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