Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Ankara
5.8ºC
Puslu
Gündem
Gündem Son Haberler
Tümü
28.01.2020 - 17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter, Kaddafi'ye de ihanet etmişti
28.01.2020 - 16:45
MSB: Gözlem noktalarına saldırıya en sert şekilde karşılık veririz
28.01.2020 - 16:25
Kılıçdaroğlu: Depremin yaralarını kapatmak için toplum bir araya geldi
28.01.2020 - 15:01
Dünya genelinde gerçekleşen en büyük depremler… Dünyada ölçülmüş en büyük deprem hangisi?
28.01.2020 - 12:48
Depremde yıkılan binalara soruşturma
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam
Özel Haber
Dosya Haber
Diğer
Kültür-Sanat
Sağlık
Teknoloji
Eğitim
Güncel
Spor
8 Süper Lig takımı PFDK'ya sevk edildi
Haber Giriş:
28 Ocak 2020 Salı 17:26
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray başta olmak üzere 8 Süper Lig takımı çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ayrıntılar geliyor...
Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 17:28
Spor Son Haberler
Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı mı?
Beşiktaş Feyenoord ile anlaştı
Selçuk İnan ve Hasan Ali Kaldırım'dan birlik mesajı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden TFF kararı
PFDK'dan Beşiktaş'a para ve ihtar cezası
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter, Kaddafi'ye de ihanet etmişti
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiye Olçok için taziye
Dünya
Çad'da Boko Haram saldırısı: 6 ölü
Ekonomi
Moody's: Koronavirüsün yayılmasının ekonomik sonuçları olabilir
Foto Galeri
Kimsesiz kadın elindeki son parayı depremzedeler için gönderdi
Video Galeri
Libya'da Hafter milisleri sokakta oynayan çocukları vurdu
TRT Haber'i Instagram'da takip edin.
TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
TRT Haber Youtube'da
Türkiye'den ve dünyadan haberler için Youtube kanalımıza abone olun.
Abone Ol
TRT Haber Facebook'ta
BEĞEN
TAKİP ET
TAKİP ET
HABER
Yayın Akışı
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Sağlık
Yaşam
Kültür ve Sanat
Teknoloji
İnfografik
İnteraktif
Eğitim
SİTELERİMİZ
trt1.com.tr
trt2.com.tr
trthaber.com
trtspor.com.tr
trtturk.com.tr
trtavaz.net.tr
trtokul.com.tr
trtmuzik.net.tr
trtcocuk.net.tr
trtxeber.com
trtsales.com
RADYO
Yayın Akışı
Radyo Frekansları
TRT Radyo Haber
TRT Fm
Radyo 1
Radyo 3
TRT Türkü
TRT Nağme
TSR
TELEVİZYON
Program Akışı
TRT World
TRT 1
TRT 2
TRT Haber
TRT Spor
TRT Türk
TRT Avaz
TRT Çocuk
TRT Okul
TRT Kurdî
TRT Belgesel
TRT Müzik
TRT Arapça
Uydu Frekansları
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM
KÜNYE
Copyright © 2020.
TRT HABER