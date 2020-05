İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışların ödül töreni hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, dereceye giren okçulara ödüllerini verdi.

Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'ndeki törende konuşan Kasapoğlu, "Bugün İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde sizlerle beraberiz. Bu vesileyle bu kutlu şehri bizlere emanet eden, bu kutlu şehri fethederek çağ açan o güzel kumandanı ve onun güzel askerlerini rahmetle ve minnetle yad ediyorum." dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Fetih imar etmek, ihya etme, inşa etmek olduğu gibi aynı zamanda gönüller yapmak demek. Ecdadımız o günden bu yana fethin tüm manalarını, bizzat icraatlarıyla ortaya koydular. Bize düşen de ilelebet payidar kılmak. Hamdolsun ki son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ülkemizin her karışına, her beldeye, her memlekete, bu ruhla, bu anlayışla hizmet edildiği gibi; bu kutsal şehre de en güzel şekliyle, bu anlayışla, bu ruhla, bu bilinçle hizmet ediliyor. İnşallah bundan sonraki süreçte yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde bu bilinçle, bu ruhla; birilerine rağmen inadına inşa etmeye, ihya etmeye devam edeceğiz."

Gençlerle ve sporcularla bilimde, sanatta, sanayide, kültürde olmak üzere her alanda zirveye oynayacaklarını kaydeden Kasapoğlu, "Yarınların şampiyonlarını her alanda yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın önemli bir misyon taşıdığını anlatan Kasapoğlu, "Geçmişle gelecek arasında kurulan köprü. Bu vesileyle Okçular Vakfına teşekkür ediyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Bey'i tebrik ediyorum. Bakanlık olarak arkadaşlarımızla, tüm paydaşlarımızla sporumuzu yarınlara taşımaya, gençler için üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. İnşallah bu kutsal emaneti ilelebet payidar kılacağız. Fethin 567. yılı kutlu olsun ve mübarek olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Kasapoğlu, makaralı yay kadınlar kategorisi ödül töreninin seremonisinde de yer aldı.

Törende konuşan Bilal Erdoğan, koronavirüsten dolayı tarihi günler yaşadıklarına dikkati çekerek, "Bu tarihi günlerde, birçok şeyin üst üste geldiği tarihi dönemeçte, ecdadın fethi başlattığı önemli noktalardan birindeyiz. Vakfımız birçok ana tanıklık etti. Okçular Tekkesi çok büyük anlara tanıklık etti. İki gün önce Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 27 Mayıs'ın 60. yıl dönümü hatırlandı. Milli kimliğimizin önemli yapı taşlarından biri, daha güçlü şekilde yerine yerleştirildi. Fethin yine bir yıl dönümündeyiz." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Pandeminin dünyayı kasıp kavurduğu dönüm noktasında kontrollü sosyal hayatın denenmeye başladığı sürecin başında olduklarına dikkati çeken Erdoğan, "Küresel salgın sürecinde, tarihi dönemde 'okçu kardeşlerimiz yeniden müsabakalara çıktılar' diyeceğiz. 'Mete rekor atmıştı' diyeceğiz. Bunları basit anlar olarak düşünmememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke ve millet olarak Fatih'in bir çağı kapatıp bir çağı başlattığı noktada, dünya merkezi olan bir şehirde bunları hatırlayarak yeni kodları düşünmeleri gerektiğini anlatan Erdoğan, "15-20 yıllık süreçte, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un yaşandığı süreçte milletçe çok badireler atlattık. Çok tecrübe edindik, büyük temeller attık. Rekorlar kıran bugünün gençleri 21. yüzyıla birçok anlamda damgasını vuracak. 21. yüzyıl bu milletin asrı olacak, yaşadığımız günler bunu gösteriyor. Sporda en yukarıda olacağız. Sağlıkta örnek bir yönetim gösteren, bu salgınla başa çıkmada Batı medeniyetinin tökezlediği dönemde milletçe doğru hareket ettik. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle çok daha doğru tedbirler almayı başardık." şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Sporda da gerçekleştirilen yatırımların ödüllerini alacaklarını kaydeden Erdoğan, "Türkiye sadece sporda ve sağlıkta değil; eğitim, kültür, ekonomide de toplumsal hayatta da damgasını vuracak." diye konuştu.

Ödül töreni öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, Fetih Duası okundu. Ayrıca Türkiye genelinde yapılan "İstanbul'un Fethi" temalı şiir okuma yarışması birincisi video gösterimiyle şiirini okudu.

Tören sırasında Azerbaycan Bağımsızlık Günü de kutlanırken, Mehter dinletisi eşliğinde aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]