İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, büyük bir kültür şölenine sahne oluyor.

TRT'nin iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek.

Açılış öncesi Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren stantları gezdi.

Bilal Erdoğan, katkılarından dolayı TRT'ye de teşekkür ederken; İbrahim Eren de, Etnospor'un paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Etnospor heyecanı başlıyor. Etnospor Kültür Festivali 6 Ekim'e kadar Atatürk Havalimanı'nda devam edecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, festivali @trthaber'e değerlendirdi.https://t.co/rJ57zkszjU pic.twitter.com/IhSSQPPSSc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 3, 2019

"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilen festivalde TRT’nin de standı bulunuyor. Bilal Erdoğan ve İbrahim Eren o stantta TRT Haber yayınına konuk oldu.

Erdoğan, "İnsanların ailecek gelip 7'den 70'e hoşça vakit geçirebileceği, bunu yaparken de kendi kimliğinden kendi geçmişinden kendi kültüründen bağlantı kurabileceği ilişki kurabileceği bir festival yapıyoruz." dedi.

Bilal Erdoğan festivalde gerçekleşecek TRT etkinliklerine ilişkin ipuçları vererek şunları kaydetti;

TRT'nin burada hem Tozkoparan'la hem Rafadan Tayfa ile hem Maysa ve Bulutla katılım gösteriyor olması ve tanıtım filmlerimize katkı sağlamasından mutluyuz. Çünkü hedef kitlemiz olan çocuklara ulaşmamızda TRT'nin aracılığı bizim için çok önemliydi.

TRT’nin geleneksel sporlara verdiği önemi anlatan TRT Genel Müdürü Eren, "Çocuk olmak, burada dolaşmak isterdim. Şahane festival var. Bunun paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz de TRT olarak yaptığımız tüm işlerde hem spor kanallarımızda hem çocuk hem TRT1 Avaz kanalımızda geleneksel sporlara dair etnik sporlara dair bir çok yayınlar yapıyoruz. Hepsiyle çocuklar her türlü spora teşvik ediliyor hem de geçmişiyle buluşmuş oluyorlar." diye konuştu.

4 gün sürecek festivale 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber