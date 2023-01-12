Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 45. Dakar Rallisi'nin 11. etabı, Shaybah petrol sahası ile Rubülhali Çölü arasındaki 274 kilometrelik parkurda düzenlendi.

Bahreyn Raid takımından Loeb, 2 saat 56 dakika 14 saniyelik derecesiyle üst üste 4'üncü, Dakar Rallisi'ndeki 21. etap zaferini yaşadı.

Guerlain Chicherit (GCK takımı), Fransız pilotun 2 dakika 16 saniye arkasında 2'nci, Mattias Ekström (Audi) ise liderin 2 dakika 26 saniye gerisinde 3. oldu.

Dakar Rallisi'ni geçen yıl da dahil 4 defa kazanan Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo), 5. olduğu etap sonunda genel klasman liderliğini sürdürdü. Red Bull sporcusu Al-Attiyah ile en yakın takipçisi Lucas Moraes (Overdrive) arasında 1 saat 21 dakika 4 saniyelik fark bulunuyor.

Motosiklette zirveye Howes yerleşti

Motosiklet kategorisinde Husqvarna takımı adına yarışan Luciano Benavides, etabı 2 saat 57 dakikada 59 saniyede tamamlayarak Dakar 2023'teki 3. etap birinciliğe ulaştı.

Arjantinli sürücüyü, Daniel Sanders (Red Bull GASGAS) 1 dakika 38 saniye, Toby Price (Red Bull KTM) da 1 dakika 56 saniye geriden takip etti.

Etabı 4. sırada bitiren Skyler Howes (Husqvarna) böylece 2 şampiyonluğu bulunan Price'ın 28 saniye önünde genel klasman liderliğine yükseldi.

Yarışın 12. etabı, yarın Rubülhali Çölü ile Shaybah petrol sahası arasındaki 185 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek 2023 Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Dammam kentinde son bulacak.