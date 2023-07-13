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Spor
AA 13.07.2023 17:30

19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye Bulgaristan'ı 39-29 yendi

19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda üçüncü ve son maçında Bulgaristan'ı 39-29 yendi.

19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye Bulgaristan'ı 39-29 yendi

Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenen şampiyonada milli takım, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan ile Svyturio Arena'da karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 20-17 önde geçen milliler, karşılaşmayı da 39-29 kazandı.

Gruptaki ilk maçında İspanya'ya 41-21 yenilen ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasında da Faroe Adaları'na 40-22 mağlup olmuştu.

Grubunu üçüncü sırada tamamlayan milli takım, 15 Ağustos'ta diğer grubun dördüncüsü ile sıralama için klasman maçı oynayacak.


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