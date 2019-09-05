Milliler, 2. tura yükselme mücadelesinde bugün Çekya ile karşı karşıya gelecek. Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki karşılaşma TSİ 11.30'da başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.

Grubundaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup eden milli takım, 2. karşılaşmada ise ABD'ye 93-92 mağlup oldu.

Çekya ise ABD'ye 88-67 yenildikten sonra Japonya'ya 89-76'lık üstünlük sağladı.

Kritik maç öncesi her iki takımın da birer galibiyet ve yenilgisi bulunuyor. Milli takım, rakibini yendiği takdirde 2. turda mücadele hakkı elde edecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek.

A Milli Takım, olası yenilgide ise olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak. Günün diğer karşılaşmasında ise TSİ 15.30'da ABD ile Japonya karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalarla E Grubu mücadelesi tamamlanacak.

Kaynak: TRT Spor