Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 16:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ünlü rapçi klip çekiminde ölümden döndü
[Fotoğraf: DHA]
Tepki lakaplı rapçi Kerem Gülsoy, klip çekimleri sırasında patlama sahnesinde alevler arasında kalarak hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gülsoy, sete dönerek çekimleri tamamladı.
Tepki lakaplı Kerem Gülsoy, geçtiğimiz cuma günü klip çekimi için kamera karşısına geçti. Rapçi, klip çekimlerindeki patlama sahnesinde alevlerin arasında kaldı.
Alevlere anında müdahale eden set ekibi yangını söndürürken, Gülsoy hafif yaraladı.
Çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gülsoy, sete dönerek klip çekimlerini tamamladı.
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