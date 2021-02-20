Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 10:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü
Bursa Uludağ'da bulduğu ineği yiyen ayı, kalan kısmını da toprağa gömdü. O anlar fotokapana yansıdı.
Bursa'da bir çiftçi telef olan ineğini çöpe atmak yerine Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayarak yaban hayvanlarına verilmesini istedi.
Ekipler ineği alarak Uludağ’da bir noktaya bıraktı ve fotokapan kurdu.
Önce yedi, sonra gömdü
Bir ayının bölgeye gelerek ineği yediği ve kalan kısmını toprağa gömdüğü görüldü.
Diğer hayvanlardan korumak ve daha sonra tekrar yemek için ineği gömdüğü düşünülen ayının toprak atma anları da görüntülendi.
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