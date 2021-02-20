Bursa'da bir çiftçi telef olan ineğini çöpe atmak yerine Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayarak yaban hayvanlarına verilmesini istedi.

Ekipler ineği alarak Uludağ’da bir noktaya bıraktı ve fotokapan kurdu.

Önce yedi, sonra gömdü

Bir ayının bölgeye gelerek ineği yediği ve kalan kısmını toprağa gömdüğü görüldü.

Diğer hayvanlardan korumak ve daha sonra tekrar yemek için ineği gömdüğü düşünülen ayının toprak atma anları da görüntülendi.