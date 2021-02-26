Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 11:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yerli hava savunma sistemi SUNGUR'dan müjde
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Yerli hava savunma sistemi Sungur'la ilgili paylaşım yaptı.
Demir paylaşımında, "SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı.
Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Sistemi portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek." dedi.
SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı.@roketsan tarafından geliştirilen #SUNGUR Hava Savunma Sistemi portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. pic.twitter.com/P0VfmfPAaO— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 26, 2021
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