Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 09:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yerli Füze 'Tayfun' test edildi
ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli füze "Tayfun" Rize'den Sinop açıklarına fırlatıldı.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından test atışı yapıldı.
Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, karadan denize yapılan atışta, yeli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.
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