Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin denizlerdeki gücü milli gemilerle artıyor
TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada, TCG Kınalıada'dan sonra şimdi de TCG İstanbul suya indi. Milli imkanlarla geliştirilen gemiler, Türkiye'nin denizlerdeki gücüne güç katıyor.
MİLGEM Projesi'nin ilk 4 gemisi Ada sınıfı korvetler Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Projenin beşincisi, ilk milli fırkateyn TCG İstanbul da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla denizle buluştu.
Gelişmiş denizcilik özelliklerini barındıran fırkateyn, yüzde 75'in üzerinde yerlilik oranına sahip.
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