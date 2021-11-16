Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 20:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TÜBİTAK klasik bombayı HGK-82 ile güdümlü bombaya dönüştürdü, hedef tam isabetle vuruldu
Yerli ve milli navigasyon çözümleri ATLAS, KAŞİF ve KONUM 01'in entegre edildiği Hassas Güdüm Kiti-82 (HGK-82), hedefini tam isabetle vurdu.
TÜBİTAK SAGE'nin yerli ve milli navigasyon çözümleri ATLAS Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), KAŞİF KKS Alıcısı ve KONUM 01 Küresel Konumlama Sistemi Anteni entegreli HGK-82, hedefi tam isabetle vurdu.
TÜBİTAK SAGE resmi Twitter hesabından milli alt bileşenlerin entegre edildiği HGK-82'nin, belirlenen hedefi başarıyla vurduğu ana ait video paylaşıldı.
Paylaşımda, "TÜBİTAK SAGE’nin yerli ve milli navigasyon çözümleri ATLAS, KAŞİF ve KONUM 01 konfigürasyonlu hassas güdüm kitinden hedefe tam isabet atış" açıklaması yapıldı.
HGK-82 Milli Bileşen#TÜBİTAKSAGE’nin yerli ve milli navigasyon çözümleri ATLAS, KAŞİF ve KONUM 01 konfigürasyonlu hassas güdüm kitinden hedefe tam isabet atış#MilliSavunmaiçinMilliArge pic.twitter.com/3lgFpz136H— TÜBİTAK SAGE (@SageTubitak) November 16, 2021
Etiketler: Tübitak Yerli ve Milli Teknolojiler
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