Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA daha teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından üretilen iki "ANKA-SİHA"yı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiklerini duyurdu.
Demir, Twitter hesabından, söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.
ANKA-SİHA teslimatlarının devam etiğini belirten Demir, "Son olarak TUSAŞ tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA'mızı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
#ANKA-SİHA teslimatlarımız devam ediyor.
Etiketler: İsmail Demir Savunma Sanayii
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