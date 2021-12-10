Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde de tanıtılan "Eren", büyük ilgi gördü.

İsmi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilen "Eren", 3 bin metre uçuş menziliyle belirli mesafelerden lazer ile arazideki patlayıcı unsurları etkisiz hale getirebiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK ile ASİSGUARD iş birliğiyle geliştirilen dronun, çalışmaların ardından envantere alınması planlanıyor.

Bomba imha etme özelliğine sahip

Dronla ilgili bilgi veren Komiser Yardımcısı Aykut Eroğlu, "Eren"in lazer silahlı bomba imha dronu olduğunu söyledi.

Lazer silahının belirli mesafelerden el yapımı bomba ve askeri mühimmatları imha etme özelliğine sahip olduğunu söyleyen Eroğlu, Eren'in çelik bir levhaya atışlar yapılarak test edildiğini anlattı.

"Dünyada bir ilki gerçekleştirdik"

Eroğlu, "Lazer ve dronu bir araya getirerek dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Havadan atış yapma kabiliyeti kazandırdık. Eren, tamamen yerli ve milli üretimimizdir. Belirli mesafelerden testlerde başarılı sonuçlar aldık" dedi.

Testler kapsamında, 500, 300 ve 100 metreden başarılı atışlar gerçekleştirildiğini anlatan Eroğlu, Eren'in, bombaların, bulunduğu bölgeye bomba imha uzmanı gönderilmeden imha edilmelerini sağlayacağını söyledi.