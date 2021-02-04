Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 21:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli füze 'Atmaca' hedefi başarıyla vurdu
Uzun menzilli gemisavar füze 'Atmaca', TCG Kınalıada'dan gerçekleştirilen atışında hedefi başarıyla imha etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Atmaca'nın başarılı atışını sosyal medyadan duyurdu.
TCG Kınalıada'dan yapılan atış başarıyla tamamlandı. Demir paylaşımında "Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun" mesajını paylaştı.
Roketsan da sosyal medyadan İsmail Demir'in paylaşımını alıntılayarak, "Mavi Vatanımızın avcısı, dosta güven düşmana Atmaca" mesajıyla seri üretim için hazır olduğunu duyurdu.
İlk milli gemisavar füzemiz #ATMACA, milli gemimiz TCG Kınalıada’dan atışında hedefi başarıyla imha etti.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 4, 2021
Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun!
@roketsan pic.twitter.com/3MshJNHKxP
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