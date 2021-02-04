Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Atmaca'nın başarılı atışını sosyal medyadan duyurdu.

TCG Kınalıada'dan yapılan atış başarıyla tamamlandı. Demir paylaşımında "Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

Roketsan da sosyal medyadan İsmail Demir'in paylaşımını alıntılayarak, "Mavi Vatanımızın avcısı, dosta güven düşmana Atmaca" mesajıyla seri üretim için hazır olduğunu duyurdu.