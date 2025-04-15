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Savunma
TRT Haber 15.04.2025 21:03

Almanya Genelkurmay Başkanı'ndan SSB, ASELSAN ve TUSAŞ'a ziyaret

Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ASELSAN ve Türk Havacılık Uzay Sanayii'ni (TUSAŞ) ziyaret etti.

Almanya Genelkurmay Başkanı'ndan SSB, ASELSAN ve TUSAŞ'a ziyaret

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ASELSAN ve Türk Havacılık Uzay Sanayii'ni (TUSAŞ) ziyaret etti.

Breuer ve beraberindeki heyete, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol eşlik ederken, heyet yerli ve milli savunma sanayii ürünleri hakkında bilgiler aldı.

Ziyarete ilişkin Ahmet Akyol sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer’i ASELSAN’da ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Kendilerine savunma teknolojilerindeki uluslararası iş birliğine açık projelerimiz hakkında bilgi verdik. ASELSAN olarak, oyun değiştiren teknolojiler geliştirerek küresel ölçekte güvenliğe katkı sunmaya devam edeceğiz.”

 

Breuer'un ziyaretine ilişkin SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkanımız Haluk Görgün, ülkemizi ziyaret eden Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer ile Başkanlığımızda bir araya geldi. Türkiye’nin yüksek teknolojiye dayalı yerli ve milli savunma sanayii ekosistemi hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sunulan toplantıda, karşılıklı tecrübe paylaşımı ve stratejik iş birliği vurgusu öne çıktı" denildi.

 

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i şirketimizde ağırladık. Gerçekleşen ziyarette savunma sanayiimizin geldiği nokta ve yerli üretimin stratejik önemi üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Mühendislik gücümüzün simgesi ürünlerimizin başarıları üzerine konuştuğumuz verimli bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı.

 

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Almanya ASELSAN Savunma Sanayii
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