BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, COVID-19'a karşı geliştirdikleri aşıdaki son durum ve Omicron varyantı ile ilgili bulgular hakkında basın toplantısı düzenledi.

"İlk veriler Omicron'a karşı koruyor"

Omicron varyantının iki doz BioNTech aşısı olanlarla üç doz aşı olanları nasıl etkilediğini incelediklerini anlatan Şahin, ilk verilerin üçüncü doz BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini ortaya koyduğunu söyledi.

"Daha iyi koruma için hatırlatıcı doz olunmalı''

Gerekli olması halinde Omicron varyantına karşı yeni bir aşıyı mart ayına kadar hazırlayabileceklerini anlatan Şahin, "Elimizdeki veriler üçüncü dozun değerini açıkça göstermektedir. Bu aşamada en iyisi daha iyi koruma sağlamak için hatırlatıcı dozu olmak ve böylece antikor ve t hücre seviyelerini artırmaktır" dedi.

Özlem Türeci de üç doz aşının Omicron'u etkisiz hale getirdiğini belirterek, "İlk veri setimiz, üçüncü dozun Omicron varyantının neden olduğu şiddetli hastalıktan yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini gösteriyor" diye konuştu.