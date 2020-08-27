57 yaşındaki Mehmet Seziş, yeni tip koronavirüse (COVID-19) ilk nisan ayında yakalandı ve bir hafta Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavi sürecinin ardından taburcu oldu ve 14 günlük ev karantinasına alındı.

Cenazeye katıldılar, tüm aile virüse yakalandı

Mehmet Seziş koronavirüse yakalanmasının ardından tekrar yakalanmayacağını düşünerek daha rahat davrandığını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rahat davrandım, ikinci kez temmuz ayında salgına tekrar yakalandım ve daha ağır geçirdim. Bursa'da bir yakınımızın cenazesine gittik, dönüşte babam, annem, ben, eşim, gelinim, oğlum hepimiz virüse yakalandık. 12 gün ilaç tedavisi gördüm. Ardından beni taburcu ettiler. Yeniden 14 gün ev karantinası verdiler. Bugün doktorumla görüştüm, 'Artık özgürlüğüne kavuştun' dedi."

Mehmet Seziş'in babası virüs nedeniyle geçen ay hayatını kaybetti.

"Ben bir kez yakalandım, tekrar yakalanmam demeyin"

Seziş, vatandaşlara da uyarılarda bulundu:

"'Ben bir kez yakalandım, tekrar yakalanmam' diye rahat davranmasınlar, maske ve mesafeye muhakkak uysunlar."

3 ay önce salgınla mücadele ederek iyileşen Mehmet Seziş, 2. kez koronavirüse yakalandı. Tekrar koronavirüsü yenen Seziş ile Prof. Dr. Sıla Akan tedavi sürecine dair detayları @trthaber'de anlatıyor. https://t.co/vZkhjDvEFI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 27, 2020

"Virüs bizi şaşırtmaya devam ediyor"

Mehmet Seziş'in tedavisiyle birebir ilgilenen Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, Seziş'in hastalığı bir kez geçirdiğini ve ikinci kez yakalanmasının kendilerini şaşırttığını belirterek ve şunları söyledi:

"Hastamız daha önce bir merkezde nisan ayında geçirmişti ve üç ay sonra bize şikayetleri biraz daha artarak başvurdu. Bu beklediğimiz bir şey değil açıkçası. İlk geçiren bir kişinin ikinci kere geçirse bile bunu daha hafif atlacağını umuyoruz. İkinci kez yatışında bizde semptomları daha ağırdı ve uzun bir süre yattı, ama tedaviye iyi cevap verdi. Takiplerinde de PCR'ı negatifleşti ve taburcu oldu. Aslında virüs bizi şaşırtmaya hep devam ediyor, sıradışı semptomlarla karşımıza çıkıyor."

İkinci kez koronavirüse yakalanan bir hastanın daha önce görülüp görülmediği sorulduğunda Prof. Dr. Akhan şöyle konuştu:

"Böyle bir hasta Hong Kong'dan bildirildi. Onun bizim hastamızdan farklı tarafı başlangıçta daha ağır, ikinci kere yakalandığında daha hafif geçirmiş olması. Buna benzer vakalarda tek tük çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani birçok faktör etkili olabilir. Virüsün yapısı etkili olabilir, virüsün bol miktarda alınmış olması etkili olabilir. Burda sanırım virüs daha kısa sürede bir bağışıklık sağlayacak 3-6 ay gibi."

Virüs mutasyona mı uğruyor?

Virüsün bir RNA virüsü olduğunu ve bu virüslerin mutasyona çok uygun virüler olduğunu söyleyen Akhan, "Şuan için mutasyona uğruyor demek için erken. Onun toplumda egemen haline gelmesi için bir süre gerekiyor. Yoksa mutasyonlar virüs içinde mutlaka oluyor. Zaten virüsün yapısıda buna uygun. Burdaki durum daha farklı, yeniden virüsün bol miktarda alınması ile ilişkili diye düşünüyorum" dedi.