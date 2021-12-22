Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemi ile katılıyor.

Ülkemizde üretilebilir hale gelmesi çok önemlidir. Kendi bilim insanlarımız ve araştırmacıllarımız tarafından geliştirilmesi çok daha anlamlıdır. Yerli aşımızın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşıyoruz.

Böylece vatandaşlarımıza Sinovac ve Biontech aşısının ardından Turkovac'ı da sunabileceğiz. Turkovac'ın üretimiyle birlikte tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Turkovac aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

Aşı ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelecek hafta sonundan itibaren, yıl bitmeden başta şehir hastanelerimiz olmak üzere kullanıma geçeceğiz" dedi.

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