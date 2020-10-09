Türkiye'nin ilk kulak burun boğaz ve göz hastanesi, İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı.

Daha önce Haseki Hastanesi tarafından kullanılan 29 Mayıs Hastanesi binası, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İstanbul Tıp Fakültesine tahsis edildi.

Vatan yerleşkesindeki bina 1 yıllık bir restorasyondan geçti. İstanbul Tıp Fakültesi Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesi olarak düzenlendi.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tüfek, "Özellikle işitme engeli olan ve kulakla ilgili sorun yaşayan ameliyat sırası bekleyen hastalarımızı da burada daha kolay ve hızlı şekilde ameliyat etmek ve işitmelerini sağlama imkanına sahip olacağız" dedi.

Son teknolojiyle hazırlandı

11 ameliyathanesi olan hastanede 7 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Ameliyathanede sadece ameliyat yapılmıyor, aynı zamanda doktorlar ameliyat yaparken konferanslara da canlı olarak katılabiliyor.

70 yataklı hastanede, en yeni tıbbi ekipmanlar yer alıyor.

Haber: Abdülvahap Kartal

Kamera: Musa Toprak