Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Onyekuru'nun transfer görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edildiği bildirildi. Bu açıklamanın ardından sıtma hastalığı en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte detaylar…

Sıtma nedir?

Sıtma, insanlara parazit taşıyan sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor. Zamanında tedavi edilmezse sıtma, öldürücü olabilen bir enfeksiyon hastalığa dönüşüyor.

Sıtma bulaşıcı mıdır?

Sıtma, Plazmodium adı verilen, tek hücreli ve hücre içi parazit ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Parazit, esas olarak, karaciğer hücrelerini ve alyuvarları tutar. İnsan kanı ile beslenen sivrisinekler tarafından, hasta ya da paraziti taşıyan insandan alınarak sağlam insanlara taşınır ve onları da hastalandırır.

Nadiren sıtma paraziti taşıyan kanın sağlam kişiye verilmesi, parazit bulaşmış iğnelerin batması veya kullanılması, organ nakli ve gebe kadınlarda plasenta yoluyla çocuğa geçiş ile bulaşabilir.

[Sıtma bulaşıcı mıdır? ]

Sıtmanın belirtileri nelerdir?

Hastalığa yakalanan kişilerin yakınmaları, sıtmanın türüne göre, bazı farklılıklar gösterir.

Sıtma hastalığının belirtileri parazit taşıyan sivrisineğin sokmasından sonra ortalama 7 – 30 gün içinde ortaya çıkar. Ancak bu süre 1 yıla kadar uzayabilir.

Hastalığın evreleri şu şekildedir;

-Üşüme

-Yüksek ateş

-Terleme

Bu belirtilere kusma ve ishal eşlik edebilir.

Hastalık ilerlerse koma, metabolik asidoz, ağır anemi, hipoglisemi, akut böbrek yetmezliği, pulmoner ödem bulgularından biri veya daha fazlası gelişebilir.

Türkiye'de sıtma...

Sıtma, geçmişte ülkemizde de yaygın görülen bir hastalıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde yerli sıtma bulaşı sona erdi.

Ancak ülkemizde sıtma etkenini nakleden sivrisinek türlerinin bulunması, iklim ve çevresel faktörler, büyük nüfus hareketleri, sıtmanın endemik olduğu ülkelere seyahat edenlerin ve buralardan gelenlerin sayısının artması nedeniyle yurt dışı kaynaklı sıtma vakaları görülmektedir.

Ayrıca; düzensiz göçmenler, ülkemizin sıtmanın yayılabileceği subtropikal bölgede yer alması ve iklim değişikliği nedeniyle ortalama hava sıcaklıklarında gözlenen artışlar nedeniyle sıtma riski halen devam ettiğinden Sıtma Eliminasyon Programı çerçevesinde faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Bakanlık verilerine göre, sıtma Türkiye'de geçmişte yaygın görülen bir hastalık iken yürütülen çalışmalar neticesinde, 2000 yılında görülen yerli sıtma vakası 11 bin 378'den, 2005'te 2 bin 36'ya geriledi.

Kaynak: TRT Haber